Укр Рус Eng

Двоє американських туристів напідпитку зуміли переночувати на Ейфелевій вежі

Вівторок, 15 серпня 2023, 14:30

Двоє туристів із США зуміли непоміченими залишитися на Ейфелевій вежі і переночувати там.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в ніч на понеділок. Сплячих туристів охорона виявила вже вранці, коли проводили рутинний обхід перед відкриттям Ейфелевої вежі для відвідувачів з 9 години ранку. 

Наскільки відомо, туристи сплатили за вхід і зайшли на Ейфелеву вежу пізно увечері, а коли спускалися по сходах між другим і третім поверхом, перелізли бар’єри і потрапили у закриту для відвідувачів зону. Забирати їх звідти довелося за допомогою рятувальників. 

У прокуратурі Парижа журналістам розповіли також, що туристи були у нетверезому стані.

Чоловіків відвели у відділок поліції для пояснень. Ніяких збитків вони не завдали.

Компанія-адміністратор Ейфелевої вежі Sete планує подати на них скаргу за "проникнення на об’єкт історичної чи культурної спадщини". 

Нагадаємо, перед тим у неділю Ейфелеву вежу двічі закривали через фальшиве повідомлення про мінування.  

Вранці у понеділок у кілька відділків поліції знову надійшли електронні листи про нібито замінування, але управляюча компанія після консультацій з поліцією вирішила не проводити евакуацію. 

Нагадаємо, мерія Парижа відмовилась від планів будівництва нових будівель біля підніжжя Ейфелевої вежі після багатомісячних протестів, щоб не вирубувати дерева.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція курйози