Двоє американських туристів напідпитку зуміли переночувати на Ейфелевій вежі

Двоє туристів із США зуміли непоміченими залишитися на Ейфелевій вежі і переночувати там.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в ніч на понеділок. Сплячих туристів охорона виявила вже вранці, коли проводили рутинний обхід перед відкриттям Ейфелевої вежі для відвідувачів з 9 години ранку.

Наскільки відомо, туристи сплатили за вхід і зайшли на Ейфелеву вежу пізно увечері, а коли спускалися по сходах між другим і третім поверхом, перелізли бар’єри і потрапили у закриту для відвідувачів зону. Забирати їх звідти довелося за допомогою рятувальників.

У прокуратурі Парижа журналістам розповіли також, що туристи були у нетверезому стані.

Чоловіків відвели у відділок поліції для пояснень. Ніяких збитків вони не завдали.

Компанія-адміністратор Ейфелевої вежі Sete планує подати на них скаргу за "проникнення на об’єкт історичної чи культурної спадщини".

Нагадаємо, перед тим у неділю Ейфелеву вежу двічі закривали через фальшиве повідомлення про мінування.

Вранці у понеділок у кілька відділків поліції знову надійшли електронні листи про нібито замінування, але управляюча компанія після консультацій з поліцією вирішила не проводити евакуацію.

Нагадаємо, мерія Парижа відмовилась від планів будівництва нових будівель біля підніжжя Ейфелевої вежі після багатомісячних протестів, щоб не вирубувати дерева.