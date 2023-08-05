Погибшей в Грузии гражданкой Украины оказалась медийщица, бывшая сценаристка шоу "Утро с Украиной" Алина Поликовская.

Об этом сообщает "Детектор-медиа", пишет "Европейская правда".

О гибели Поликовской стало известно от журналистки Ольги Артюшенко, у которой "ДМ" дополнительно взял комментарий.

В комментарии "Детектору медиа" Ольга уточнила, что тело погибшей опознали по некоторым личным вещам.

Поликовская отдыхала в Грузии с мужем и тремя детьми. Судьба других членов семьи неизвестна.

ДМ отмечает, что Алина Поликовская с 2019 года переехала в Нидерланды, к своему мужу. Перед тем она около 5 лет работала на телеканале "Украина".

Как известно, на грузинском курорте в Шове в четверг произошел оползень, с тех пор в зоне стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. В настоящее время известно об уже 15 погибших.

Днем 5 августа в МИД Украины сообщили, что среди погибших есть гражданка Украины. МИД в заявлении упоминает о поисках только одного ребенка погибшей.

В связи с трагедией понедельник в Грузии объявили днем траура.