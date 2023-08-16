Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая скандально известна тем, что танцевала на своей свадьбе с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказала, как хорошо ей живется в российском селе Петрушово.

Как сообщает "Европейская правда", впечатлениями от жизни в русской деревне Кнайсль поделилась с пропагандистским агентством ТАСС.

По словам бывшего австрийского министра, рязанское село Петрушово для нее "лучше", чем Мальдивы и Сейшелы.

"Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше", – отметила она.

Кнайсль уточнила, что не проживает в Петрушово постоянно. После каникул в Рязанской области она планирует вернуться в Ливан.

О том, что Карин Кнайсль поселилась в российской деревне Петрушово стало известно на прошлой неделе. 5 августа Кнайсль заметили на сельском празднике, в конце которого она выступила перед местными жителями на русском языке.

Кнайсль занимала должность министра иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах и вошла в совет директоров российского нефтяного гиганта "Роснефть" в качестве независимого директора в 2021 году. Она вышла из совета директоров "Роснефти" в мае 2022 года после того, как Россия вторглась в Украину.

На личном веб-сайте Кнайсль сказано, что она покинула родную страну из-за угроз убийством и "фактического запрета на работу в Австрии".