В Исландии устроили прямую трансляцию с вулкана, извергающегося возле Рейкьявика

Извержение вулкана Litli-Hrútur ("Маленький барашек") в Исландии теперь можно смотреть в прямой трансляции с двух ракурсов.

Об этом сообщил исландский общественный вещатель RUV, пишет "Европейская правда".

Вещатель установил две свои камеры с северной и южной стороны от места извержения. Поскольку в Исландии еще продолжаются "белые ночи", пейзажи можно будет хорошо видеть даже в ночное время.

Напомним, извержение Litli-Hrútur началось в прошлый понедельник. Спустя несколько дней, когда оно стало более прогнозируемым, в район начали пускать туристов и там уже успели побывать тысячи людей. Однако в выходные доступ снова ограничивали из-за задымления и неблагоприятных погодных условий.

Извержение другого вулкана из этого же массива в 2021 году приезжали посмотреть десятки тысяч туристов, некоторые смельчаки даже разогревали еду на раскаленной породе.