Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"

Департамент государственной безопасности Литвы (VSD) заявил, что не зафиксировал случаев вербовки граждан страны группой "Вагнера".

Об этом, как пишет "Европейская правда", LRT сообщили в самом ведомстве.

В письменном комментарии VSD заверили, что "в Литве не было зафиксировано подобных случаев, как в Польше или Латвии, где прямо или косвенно осуществлялись призывы присоединиться к "Вагнеру".

В то же время VSD рассматривает распространяемые в открытых источниках информации слухи о якобы планах "Вагнера" напасть на соседние с Беларусью страны, а также фейковые фотографии с символикой "Вагнера" как скоординированную информационную атаку.

Департамент госбезопасности Литвы также заявил, что цель информационной атаки – усиление давления на западные страны, чтобы те изменили свою позицию в отношении РФ и Беларуси, ограничив поддержку Украины и белорусских оппозиционных сил.

Накануне Литва назвала лживой фотографию, где изображено лицо, принадлежащее к российской ЧВК "Вагнер", якобы пересекающее литовско-белорусскую границу.

В начале августа Варшава и Вильнюс сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувальскому коридору, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

Перед этим Польша объявила, что перебросит под границу дополнительные несколько тысяч военных.

Читайте также статью "ЕвроПравды" о вояже белорусских вертолетов на территорию Альянса: НАТО проваливает "тест на смелость". Вторжение вертолетов в Польшу может иметь серьезные последствия.