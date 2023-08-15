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Литва предупредила о фейке с якобы пересечением границы "вагнеровцами"

Вторник, 15 августа 2023, 19:07

Литва назвала лживой фотографию, где изображено лицо, принадлежащее к российской ЧВК "Вагнер", якобы пересекающее литовско-белорусскую границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила в Facebook государственная пограничная служба (VSAT) страны.

В заявлении говорится, что "фотография является фальшивкой, ведь используется общедоступная фотография участка границы 2019 года". На ней можно увидеть руку, которая держит значок группы Вагнера.

"Давайте мыслить критически", – призвала VSAT.

Фотографию распространили в пророссийских Telegram-каналах, которые поддерживают войну против Украины, о чем сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Фото обрезали и отредактировали, а его цвета отретушировали, что позволило увидеть фейк.

До этого опубликовали фейк с рукой и значком "вагнеровцев" на польской границе.

Наемники группы Вагнера начали прибывать в Беларусь после неудачной попытки мятежа в России в конце июня.

В начале августа Варшава и Вильнюс сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувальскому коридору, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

Перед этим Польша объявила, что перебросит под границу дополнительные несколько тысяч военных.

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