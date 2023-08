Литва предупредила о фейке с якобы пересечением границы "вагнеровцами"

Литва назвала лживой фотографию, где изображено лицо, принадлежащее к российской ЧВК "Вагнер", якобы пересекающее литовско-белорусскую границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила в Facebook государственная пограничная служба (VSAT) страны.

В заявлении говорится, что "фотография является фальшивкой, ведь используется общедоступная фотография участка границы 2019 года". На ней можно увидеть руку, которая держит значок группы Вагнера.

"Давайте мыслить критически", – призвала VSAT.

Фотографию распространили в пророссийских Telegram-каналах, которые поддерживают войну против Украины, о чем сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Фото обрезали и отредактировали, а его цвета отретушировали, что позволило увидеть фейк.

A photo with a Wagner fighter at the Lithuanian border pillar is another fake.



Pro-military Telegram channels publish a photo of a man’s hand holding a patch with the emblem of PMC Wagner near the Lithuanian border pillar No.0657, allegedly from the Lithuanian side of the… pic.twitter.com/rMWYwB06yq