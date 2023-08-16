Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"

Департамент державної безпеки Литви (VSD) заявив, що не зафіксував випадків вербування громадян країни групою "Вагнера".

Про це, як пише "Європейська правда", LRT повідомили у самому відомстві.

У письмовому коментарі VSD запевнили, що "у Литві не було зафіксовано подібних випадків, як у Польщі чи Латвії, де прямо чи опосередковано здійснювалися заклики приєднатися до "Вагнера".

Водночас VSD розглядає поширювані у відкритих джерелах інформації чутки про нібито плани "Вагнера" напасти на сусідні з Білоруссю країни, а також фейкові світлини з символікою "Вагнера" як скоординовану інформаційну атаку.

Департамент держбезпеки Литви також заявив, що мета інформаційної атаки – посилення тиску на західні країни, щоб ті змінили свою позицію щодо РФ та Білорусі, обмеживши підтримку України та білоруських опозиційних сил.

Напередодні Литва назвала брехливою фотографію, де зображена особа, що належить до російської ПВК "Вагнер", нібито перетинає литовсько-білоруський кордон.

Минулого тижня Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

Перед цим Польща оголосила, що перекине під кордон додаткові кілька тисяч військових.

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