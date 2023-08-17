В Германии безработного фаната Путина оштрафовали на 2500 евро за нападение на адвоката

В Германии бывший российский офицер Макс Шлунд, который является известным фанатом президента РФ Владимира Путина, получил штраф в 2500 тысячи евро за нападение на адвоката.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Во вторник Шлунд предстал перед районным судом города Фульда по обвинению в покушении на нанесение телесных повреждений, повреждении имущества, принуждении и оскорблении.

В прошлом году во время другого судебного процесса Шлунд требовал, чтобы ему предоставили возможность постоянно встречаться с 10-летней дочерью от прошлого брака. Когда его требования не удовлетворили, тот в коридоре толкнул адвоката, который защищал интересы его бывшей жены.

"Я получила толчок сбоку в коридоре. Настолько сильно, что я влетела в стену и мои документы упали", – сказала адвокат.

Кроме того, Шлунд набросился на эксперта-психолога, который также участвовал в заседании.

"Когда я уже сидел в машине, он размахнулся рукой с металлическим перстнем и ударил по водительскому стеклу", – сказал он.

Bild

В итоге безработного авиамеханика Шлунда, который получает пособие в размере около 1700 евро, приговорили к штрафу в 2500 евро, признав виновным в нападении и порче имущества.

Макс Шлунд вместе с женой Еленой Колбасниковой организовывают в Германии пророссийские митинги и отправляют помощь оккупационной армии РФ.

В воскресенье они планируют провести свою акцию с автопробегом в Кельне рядом с украинским детским фестивалем.

Расследование Reuters определило Колбасникову и ее партнера Макса Шлунда частью прокремлевской сети агентов влияния в Германии.

В июне Колбасникову оштрафовали почти на 1000 евро за оправдание агрессии РФ.