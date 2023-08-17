У Німеччині безробітного фаната Путіна оштрафували на 2500 євро за напад на адвоката

У Німеччині колишній російський офіцер Макс Шлунд, який є відомим фанатом президента РФ Владіміра Путіна, отримав штраф у 2500 тисячі євро за напад на адвоката.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У вівторок Шлунд постав перед районним судом міста Фульда за звинуваченнями у замаху на нанесення тілесних ушкоджень, пошкодженні майна, примусі і образі.

Минулого року під час іншого судового процесу Шлунд вимагав, щоб йому надали можливість постійно зустрічатися з 10-річною дочкою від минулого шлюбу. Коли його вимоги не задовольнили, той у коридорі штовхнув адвоката, який захищав інтереси його колишньої дружини.

"Я отримала поштовх збоку в коридорі. Настільки сильно, що я влетіла в стіну і мої документи впали", – сказала адвокат.

Bild

Крім того, Шлунд накинувся на експерта-психолога, який також брав участь у засіданні.

"Коли я вже сидів у машині, він розмахнувся рукою з металевим перснем і вдарив по водійському склу", – сказав він.

У підсумку безробітного авіамеханіка Шлунда, який отримує допомогу в розмірі близько 1700 євро, засудили до штрафу в 2500 євро, визнавши винним у нападі та псуванні майна.

Макс Шлунд разом із дружиною Єленою Колбасніковою організовують у Німеччині проросійські мітинги і надсилають допомогу окупаційній армії РФ.

У неділю вони планують провести свою акцію з автопробігом в Кельні поруч із українським дитячим фестивалем.

Розслідування Reuters визначило Колбаснікову та Шлунда частиною прокремлівської мережі агентів впливу в Німеччині.

У червні Колбаснікову оштрафували майже на 1000 євро за виправдання агресії РФ.