В Литве рассказали, как защитили границу от проникновения нелегалов

В Службе охраны государственной границы Литвы рассказали о технических средствах, которые помогают защитить границу от проникновения нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на пресс-службу ведомства, пишет "Европейская правда".

Как отметили литовские пограничники, в Литве фиксируют единичные попытки пересечь границу.

В службе это объясняют наличием физического барьера и систем наблюдения.

"Внешние границы Литвы полностью защищены физическим барьером и/или контролируются системами наблюдения. Мы являемся одним из самых современных и передовых государств Евросоюза в плане защиты своих внешних границ", – добавили в ведомстве.

По данным литовских пограничников, в последние дни латвийские и польские пограничники развернули десятки мигрантов, а в Польше их количество за выходные достигло 160 человек.

Они отмечают, что границы Латвии и Польши с Беларусью не полностью защищены физическим барьером, "что может привести к тому, что эти соседние страны столкнутся с более высокими потоками нелегальной миграции".

Накануне Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа.

Ранее руководитель Службы охраны госграницы Литвы (СОДКЛ) Рустам Любаевас выступил за то, чтобы закрыть более двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.

Четыре страны обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.