У Литві розповіли, як захистили кордон від проникнення нелегалів з Білорусі

У Службі охорони державного кордону Литви розповіли про технічні засоби, які допомагають захистити кордон від проникнення нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє LRT з посиланням на пресслужбу відомства, пише "Європейська правда".

Як зазначили литовські прикордонники, у Литві фіксують поодинокі спроби перетнути кордон.

У службі це пояснюють наявністю фізичного бар'єра і систем спостереження.

"Зовнішні кордони Литви повністю захищені фізичним бар'єром і/або контролюються системами спостереження. Ми є однією з найсучасніших і передових держав Євросоюзу в плані захисту своїх зовнішніх кордонів", – додали у відомстві.

За даними литовських прикордонників, останніми днями латвійські та польські прикордонники розвернули десятки мігрантів, а в Польщі їхня кількість за вихідні сягнула 160 осіб.

Вони зазначають, що кордони Латвії та Польщі з Білоруссю не повністю захищені фізичним бар'єром, "що може призвести до того, що ці сусідні країни зіткнуться з більш високими потоками нелегальної міграції".

Напередодні Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня.

Раніше керівник Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустам Любаєвас виступив за те, щоб закрити більше ніж два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Чотири країни обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.