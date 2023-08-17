Чехия решила выдать Франции подозреваемого в отмывании денег украинца

В среду суд в чешской Пльзене постановил экстрадировать украинца Владимира Браиловского во Францию для привлечения к уголовной ответственности за отмывание денег на территории Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает чешский портал Novinky.

50-летний украинец, который постоянно проживал в Карловых Варах, был задержан местной полицией в апреле на основании международного ордера на арест, выданного судом Бордо.

"Он участвовал в операциях по инвестированию, сокрытию или конвертации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков", – говорится в сообщении французской прокуратуры.

Браиловский оказался в поле ее зрения после разоблачения двух литовских курьеров, которые нелегально перевозили значительные суммы наличных из Испании и Нидерландов во Францию. Один из них указал на Браиловского как на лицо, которое отдавало приказы об этом. На это также указывают данные с мобильных телефонов, изъятых у подозреваемых.

Суд запросил у французской стороны дополнительную информацию по делу, выходящую за рамки ордера на арест.

"Из них мы имеем лучшую картину причастности запрашиваемого лица к преступной деятельности и незаконности его действий. Из них мы можем сделать вывод об обоснованном подозрении в его причастности к незаконной сделке", – пояснил председатель суда.

Сам Браиловский заявил суду, что не согласен на экстрадицию во Францию. Он подал жалобу на свою экстрадицию, решение по которой будет принимать Высокий суд в Праге.

Как ранее сообщалось, в ООН опровергли дипстатус Фирташа, который якобы помог ему избежать экстрадиции. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) заявила, что не предоставляла дипломатического статуса украинскому одиозному бизнесмену Дмитрию Фирташу, который находится в Австрии в ожидании экстрадиции в США.