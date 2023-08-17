Австрия усилит контроль на границе с Германией, где хотят легализовать марихуану

Министерство внутренних дел Австрии готовится усилить пограничный контроль в регионах, граничащих с Германией, на фоне намерений немецкого правительства легализовать каннабис.

Об этом говорится в ответе австрийского МИД на запрос издания Puls24, сообщает "Европейская правда".

Австрийские правоохранители ожидают, что легализация каннабиса в Германии и трансграничная торговля "станет отправной точкой" для увеличения количества инцидентов.

Также там допускают рост уровня опасности в дорожном движении "из-за водителей, имеющих наркотическую зависимость".

МВД Австрии также подчеркнуло, что выступает против легализации каннабиса в стране, так как считает, что это не приведет к уменьшению употребления нелегальных наркотиков.

Напомним, федеральное правительство Германии в среду поддержало предложенный Министерством здравоохранения законопроект о легализации каннабиса несмотря на оппозицию представителей полиции и медицинской сферы.

После одобрения правительством Германии документ осенью рассмотрит парламент, причем одобрение в верхней палате – Бундесрате – не будет обязательным. По прогнозу немецкого МИДа, законопроект может вступить в силу уже к концу 2023-го.

Германия разрешила некоторым пациентам получать каннабис по рецепту с 2017 года, когда страной руководило правительство консерваторов Ангелы Меркель.