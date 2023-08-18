США на год продлили разрешение продавать оружие Кипру

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу объявил о выполнении Кипром условий, которые позволяют продлить экспорт, реэкспорт и передачу стране оружия еще на один финансовый год.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента, которое цитирует "Европейская правда".

После пересмотра разрешения на предоставление вооружений, который осуществляется на ежегодной основе, Блинкен "засвидетельствовал Конгрессу, что Республика Кипр выполнила необходимые условия, предусмотренные действующим законодательством".

Среди таких условий упоминается сотрудничество Никосии с Вашингтоном в противодействии отмыванию денег, а также отказ российским военным судам в доступе к кипрским портам для дозаправки и технического обслуживания.

"В Правила международной торговли оружием будут внесены поправки, отражающие новую политику, которые вступят в силу 1 октября 2023 года (начало 2023 финансового года в США. – Ред.)",- говорится в заявлении.

Там подчеркивается, что речь идет о продлении уже одобренного в прошлом году разрешения еще на год.

Ограничения на поставку оружия в Кипр были введены в 1987 году, чтобы способствовать стабильности и предотвратить "гонку вооружений". К этому времени полуостров уже был частично оккупирован Турцией, провозгласившей на этой части непризнанную Республику Северный Кипр.

В сентябре 2020 г. на фоне обострения между Турцией и Грецией США частично сняли многолетнее эмбарго на поставку оружия в Республику Кипр. В Турции назвали этот шаг "несовместимым с духом союзнических отношений" и предположили ответные шаги со своей стороны.