США частично сняли эмбарго на поставки оружия в Кипр, в Турции возмущены

США частично сняли многолетнее эмбарго на поставку оружия в Республику Кипр; в Турции назвали этот шаг "несовместимым с духом союзнических отношений" и предположили шаги со своей стороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и турецкое Anadolu.

Во вторник, 2 сентября, госсекретарь США Майк Помпео объявил, что США частично снимают 33-летнее эмбарго на поставки оружия в Кипр и усилят сотрудничество с Никосией в сфере безопасности.

Ограничения на поставки оружия на Кипр были введены в 1987 году, чтобы способствовать стабильности и предотвратить "гонку вооружений".

"Республика Кипр является ключевым партнером в Восточном Средиземноморье. Я рад объявить, что мы углубляем сотрудничество в сфере безопасности. Мы снимем ограничения на продажу нелетального защитного вооружения и услуг Республики Кипр в следующем финансовом году", - заявил Майк Помпео.

The Republic of Cyprus is a key partner in the Eastern Mediterranean. I am pleased to announce that we are deepening our security cooperation. We will waive restrictions on the sale of non-lethal defense articles and services to the Republic of Cyprus for the coming fiscal year.