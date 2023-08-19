Крупнейший железнодорожный перевозчик Норвегии из-за сбоя отменил 75% поездов

Норвежская государственная железнодорожная компания Vy в субботу была вынуждена отменить большинство поездов после того, как компьютерный сбой привел к многочисленным задержкам в отправлениях.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aftenposten.

Утром 19 августа норвежский перевозчик сообщил о "компьютерных проблемах", которые привели к отмене половины поездов.

Проблему так и не удалось решить, и уже днем в Vy сообщили о курсировании только каждого четвертого пассажирского рейса.

В компании заявили, что нашли причину сбоя и работают над его устранением. Тех, кто взял билет, просят подождать на следующий или альтернативный рейс или подать на возмещение стоимости билета.

"Прежде чем поезда заработают в обычном режиме, пройдет определенное время. К сожалению, люди должны готовиться к задержкам и отменам", – отметила пресс-секретарь Vy Кая Риннинг Моэн.

Она уточнила, что речь идет не о хакерской атаке, а задержки связаны с нехваткой работников, которые могли бы сейчас проверить безопасность всех поездов.

Vy – крупнейший железнодорожный перевозчик Норвегии, который отвечает за большинство пассажирских маршрутов, в частности в восточной части страны.

Как сообщалось, с осени прошлого года норвежский государственный железнодорожный оператор Bane Nor испытывает трудности со своевременным представлением и выполнением железнодорожных рейсов, минимального показателя пунктуальности поездов до сих пор не удалось достичь.