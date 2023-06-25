В Норвегии жалуются на пунктуальность поездов: вовремя прибывают менее 90%

С осени прошлого года норвежский государственный железнодорожный оператор Bane Nor испытывает трудности со своевременным представлением и выполнением железнодорожных рейсов, минимального показателя пунктуальности поездов до сих пор не удалось достичь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Aftenposten.

В июне в Норвегии по расписанию прибыли лишь 83,6% пассажирских поездов, а с начала года этот показатель составляет 87,4%. Bane Nor имеет целевой показатель пунктуальности в 90%, которого не удалось достичь и в прошлом году.

Больше всего от несвоевременного прибытия поездов страдает и норвежская столица Осло. В этом году только 72,6% поездов прибыли по расписанию.

"Нас беспокоит то, что мы не можем обеспечить лучшую пунктуальность, чем сейчас. Но это (железнодорожная сеть Норвегии. – Ред.) настолько старая инфраструктура, что она приходит в упадок быстрее, чем мы можем ее обновить", – сказала представительница Bane Nor Кристина Болстад Пикард.

Самой распространенной причиной задержек являются неисправности сигнализации на пути, проблемы с контактной сетью и проблемы с самими поездами.

Bane Nor считает поезд своевременным, если он прибывает в конечный пункт назначения в течение четырех минут после объявленного времени прибытия. Для поездов дальнего следования этот показатель составляет чуть менее шести минут.

По закону, пассажиры могут требовать возмещения 25% стоимости билета, если поезд опаздывает более чем на час, или 50%, если опоздание составляет не менее двух часов.

На возмещение норвежцы могут претендовать, даже если они не понесли никаких дополнительных расходов из-за опоздания, а также если их пересадили на другой поезд или заменили автобусный рейс.