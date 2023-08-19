Найбільший залізничний перевізник Норвегії через збій скасував 75% поїздів

Норвезька державна залізнична компанія Vy в суботу була змушена скасувати більшість поїздів після того, як комп’ютерний збій призвів до численних затримок у відправленнях.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Aftenposten.

Уранці 19 серпня норвезький перевізник повідомив про "комп’ютерні проблеми", які призвели до скасування половини поїздів.

Проблему так і не вдалось вирішити, і вже вдень у Vy повідомили про курсування лише кожного четвертого пасажирського рейсу.

У компанії заявили, що знайшли причину збою та працюють над його усуненням. Тих, хто взяв квиток, просять зачекати на наступний або альтернативний рейс або подати на відшкодування вартості білета.

"Перш ніж поїзди запрацюють у звичайному режимі, мине певний час. На жаль, люди повинні готуватись до затримок і скасувань", – зазначила речниця Vy Кая Ріннінг Моен.

Вона уточнила, що йдеться не про хакерську атаку, а затримки пов’язані з нестачею працівників, які б могли наразі перевірити безпеку всіх поїздів.

Vy – найбільший залізничний перевізник Норвегії, який відповідає за більшість пасажирських маршрутів, зокрема в східній частині країни.

Як повідомлялось, із осені минулого року норвезький державний залізничний оператор Bane Nor має труднощі з вчасним поданням і виконанням залізничних рейсів, мінімального показника пунктуальності поїздів досі не вдалось досягти.