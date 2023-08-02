Молдова получила от США военную помощь

Соединенные Штаты направили в Молдову военную помощь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили Министерство обороны Молдовы и посольство США в Кишиневе.

На сайте военного ведомства Молдовы говорится, что помощь предоставляется в рамках модернизации Национальной армии и укрепления обороноспособности Молдовы. Отмечено, что партия была доставлена авиатранспортом.

"За последний 31 год правительство США, с помощью Европейского командования США, предоставило более 123 млн долларов в виде военной помощи, обучения и тренировок, а также более 36 млн долларов в виде гуманитарной помощи, по просьбе нынешнего и предыдущих правительств Молдовы", – утверждается в заявлении дипломатической миссии США в Кишиневе.

Посольство также напомнило, что соглашение о плановой поставке этой партии оборонной продукции было заключено в 2019 году. По словам дипмиссии, это "является лишь одним из многих примеров того, как Соединенные Штаты гордятся партнерством с Республикой Молдова для обеспечения более процветающего, демократического и безопасного будущего для всех ее граждан".

Ранее сообщалось, что в Молдову прибыла первая партия оборудования, предоставленного Европейским фондом мира (EPF) для молдовских военных.

Напомним, в мае ЕС одобрил предоставление Молдове и Грузии нелетальной помощи по безопасности на 70 млн евро.