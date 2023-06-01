Молдова получила от ЕС первую партию оборудования для военных

В Молдову прибыла первая партия оборудования, предоставленного Европейским фондом мира (IEP) для молдавских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил молдавский телеканал TV8.

Этот пакет помощи на сумму 7 миллионов евро охватывает дроны, ноутбуки, экипировку для обезвреживания взрывоопасных предметов, ультразвуковое оборудование, хирургические пластыри и прочее.

Часть помощи ЕС по безопасности Молдове ФОТО: TV8

"Это красноречивое доказательство вклада ЕС в укрепление обороноспособности и повышение устойчивости нашей страны к текущим вызовам", – заявил на пресс-конференции министр обороны Анатолий Носатый.

По его словам, до конца года Молдова получит также машины скорой помощи, роботов-саперов, металлодетекторы, радары, транспортные средства и медицинское оборудование.

Оборудование получат армейские подразделения саперов и медиков.

Также Европейский фонд мира выделит 80 миллионов евро на нужды логистики, связи и IT-оборудования.

В рамках этой помощи также приобретут радиолокационное оборудование, которое позволит расширить возможности наблюдения за национальным воздушным пространством.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что доставленная партия техники является лишь первым шагом ЕС в укреплении безопасности Молдовы.

"Наша поддержка не может быть чем-то абстрактным. Мы передаем первую партию техники, которая будет поддерживать средства обезвреживания взрывоопасных предметов. Это только начало нашей помощи, это только первый шаг нашей поддержки", – отметил Боррель.

Напомним, в мае ЕС одобрил предоставление Молдове и Грузии нелетальной помощи по безопасности на 70 млн евро.