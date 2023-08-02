Украина объявила планы перед саммитом в Саудовской Аравии по "формуле мира"

Украина сформулировала планы предстоящей встречи в Саудовской Аравии с участием советников по национальной безопасности и политических директоров, где будут обсуждать "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

Он заявил, что по результатам консультаций планируется "согласовать философию 10 пунктов украинской "формулы мира" (большинство государств уже выразили свою положительную оценку и внести отдельные конструктивные предложения, которые будут способствовать выработке единого подхода), а также проработать модальности проведения будущего саммита "формулы мира" на уровне лидеров, в частности время, место и повестку дня".

По его словам, "важно, что это не просто консультации, а четкий прогресс на пути к поставленной цели: имплементации украинской "формулы мира" и ее ключевых задач".

"У Украины есть действенный план и она готова разговаривать со всеми государствами, которые уважают международное право, суверенитет и территориальную целостность нашего государства – и таких государств абсолютное большинство", – отметил Жовква.

Он добавил, что "отдельным бонусом" станет "возможность провести многосторонние и двусторонние переговоры с более чем 30 делегациями ведущих стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки".

"Для поддержания постоянных контактов с нашими близкими партнерами из G7 и Европы у нас масса возможностей, а вот преимущества международной платформы, которую предоставила Саудовская Аравия, трудно переоценить", – подчеркнул Жовква.

Заместитель главы ОП резюмировал, что таким образом Украина "сможет ускорить имплементацию "формулы мира", распределить роли и четко определить задачи, главная из которых – восстановление международного права и установление справедливого мира на основе Устава ООН и на условиях Украины, ведь российская агрессия продолжается на нашей территории".

Ранее США назвали причину, почему России не будет на неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце этой недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине, указав на то, что РФ не готова к настоящей дипломатии.

Сообщалось, что Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств на неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце недели, где будут обсуждать пути достижения мира в Украине.

Напомним, "ЕвроПравда" публиковала текст "формулы мира Зеленского" из 10 пунктов, который представила Украина.