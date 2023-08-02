США впервые разрешили продажу израильской "Пращи Давида": ее получит член ЕС и НАТО

Соединенные Штаты одобрили разрешение Израиля на продажу системы противовоздушной обороны "Праща Давида" по просьбе Финляндии, что станет первым случаем передачи этого вооружения за границу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Israel.

Финляндия объявила о желании приобрести систему "Праща Давида" еще в апреле, на следующий день после вступления в НАТО. Но этот шаг требовал одобрения США, с которыми Израиль совместно разработал систему.

ФОТО: АР

Стоимость сделки, подписание которой ожидается в ближайшие дни, составляет около 316 миллионов евро.

"Праща Давида" производства Rafael Advanced Defense Systems способна перехватывать ракеты и снаряды на расстоянии до 300 километров. Израиль использует ее с 2017 года как систему среднего уровня в рамках комплекса противоракетной обороны.

Первый успешный боевой пуск системы состоялся в мае 2023 года во время контртеррористической операции "Щит и стрела".

Ранее США также одобрили продажу Германии израильской системы противоракетной обороны "Хец-3" (Arrow-3) в рамках контракта стоимостью четыре миллиарда евро.