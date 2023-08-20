Посол в США посетила завод по производству Abrams перед их отправкой в Украину

Посол Украины в США Оксана Маркарова вместе с конгрессвумен Марси Каптур побывали на танковом заводе в Лиме Огайо, где производятся танки Abrams, которые осенью поставят Киеву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает офис Марси Каптур.

По словам Маркаровой, "очень важно поддерживать постоянный диалог с американским народом, предприятиями, организациями и регионами, а также рассказывать им, почему их поддержка Украины во время войны является важной".

"Я благодарна конгрессвумен... за исключительную возможность посетить Центр производства совместных систем (JSMC), а также встретиться с людьми и компаниями из северо-западного Огайо, которые присоединились к оказанию помощи украинцам", – подчеркнула Маркарова.

Посол в США добавила, что "и военная помощь, и гуманитарная поддержка меняют ситуацию в Украине к лучшему".

В начале августа в Соединенных Штатах официально одобрили передачу первой партии танков Abrams в Украину.

США начали обучение украинцев на танках в мае в Германии. По данным СМИ, обучение планируют завершить до конца лета.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена объявила о намерении отправить танки Abrams в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что эти танки слишком сложные и тяжелые в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке ее танков Leopard.

США значительно ускорили время, необходимое для отправки танков, решив в начале этого года передать более старые модели M1-A1 вместо более современной версии танка. США пообещали передать Украине 31 танк.

В июне СМИ сообщили, что администрация президента Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.