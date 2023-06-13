США планують передати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном – WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.

Про це у коментарі The Wall Street Journal розповів високопосадовець із президентської адміністрації, пише "Європейська правда".

Очікується, що адміністрація Байдена надасть снаряди зі збідненим ураном після тижнів внутрішніх суперечок про те, чим оснастити танки Abrams, які США передають України.

Як зазначає видання, хоча деякі посадовці кажуть, що немає серйозних перешкод для надання Україні таких снарядів, деякі представники Білого дому висловили занепокоєння, що через передачу снарядів Вашингтон піддадуть критиці, оскільки вони становлять небезпеку для здоров'я людей і довкілля.

Також у Білому домі триває обговорення можливості передачі Україні касетних боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що у Конгресі США представники Республіканської і Демократичної партій знову наполягають на тому, щоб адміністрація Байдена надіслала Україні далекобійні ракети ATACMS.

Крім того, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала "тих, хто може" надати Україні далекобійне озброєння.