Посол у США відвідала завод з виробництва Abrams перед їх відправкою в Україну

Посол України у США Оксана Маркарова разом із конгресвумен Марсі Каптур побували на танковому заводі у Лімі (штат Огайо), де виробляються танки Abrams, які восени поставлять Києву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє офіс Марсі Каптур.

За словами Маркарової, "дуже важливо підтримувати постійний діалог з американським народом, підприємствами, організаціями і регіонами, а також розповідати їм, чому їхня підтримка України під час війни є важливою".

"Я вдячна конгресвумен... за виняткову можливість відвідати Центр виробництва спільних систем (JSMC), а також зустрітися з людьми та компаніями з північно-західного Огайо, які долучилися до надання допомоги українцям", – наголосила Маркарова.

Посол у США додала, що "і військова допомога, і гуманітарна підтримка змінюють ситуацію в Україні на краще".

На початку серпня у Сполучені Штати офіційно схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну.

США розпочали навчання українців на танках у травні в Німеччині. За даними ЗМІ, навчання планують завершити до кінця літа.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про намір відправити танки Abrams в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що ці танки занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання її танків Leopard.

США значно прискорили час, необхідний для відправки танків, вирішивши на початку цього року передати старіші моделі M1-A1 замість більш сучасної версії танка. США пообіцяли передати Україні 31 танк.

У червні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.