"Террор России бесконечен": президенты Эстонии и Молдовы отреагировали на удар по Чернигову

Президенты Эстонии и Молдовы Алар Карис и Майя Санду осудили российский удар по Чернигову, жертвами которого стали семь человек, еще 148 пострадали.

Об этом главы государств написали в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Террор России бесконечен. Шокирующая жестокость в Чернигове. Бомбардировки гражданских зданий не только бесчеловечны, но и являются военным преступлением", – подчеркнул Карис.

Он выразил надежду, что все российские военные преступники предстанут перед трибуналом и добавил, что Эстония не устанет поддерживать Украину.

В то же время Санду подчеркнула, что вопиющая агрессия против гражданского населения не должна остаться безнаказанной.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за свои зверства в Украине", – добавила она.

Накануне посол США в Украине Бриджит Бринк осудила российский ракетный удар по Чернигову.

Председатель областной военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что количество пострадавших в результате российского удара баллистической ракетой по Чернигову возросло до 148.

Как сообщалось, российские войска около 11:30 утра в субботу ударили баллистической ракетой по зданию драмтеатра в центре Чернигова, когда там проводился взлет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Лютые птички".