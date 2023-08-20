"Терор Росії нескінченний": президенти Естонії та Молдови відреагували на удар по Чернігову

Президенти Естонії та Молдови Алар Каріс і Мая Санду засудили російський удар по Чернігову, жертвами якого стали семеро осіб, ще 148 постраждали.

Про це глави держав написали у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Терор Росії нескінченний. Шокуюча жорстокість у Чернігові. Бомбардування цивільних будівель не тільки нелюдяні, а й є воєнним злочином", – підкреслив Каріс.

Він висловив сподівання, що усі російські воєнні злочинці постануть перед трибуналом і додав, що Естонія не втомиться підтримувати Україну.

Водночас Санду наголосила, що кричуща агресія проти цивільного населення не повинна залишитися безкарною.

"Росія має бути притягнута до відповідальності за свої звірства в Україні", – додала вона.

Напередодні посол США в Україні Бріджит Брінк засудила російський ракетний удар по Чернігову.

Голова обласної військової адміністрації Чернігівської області В'ячеслав Чаус повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російського удару балістичною ракетою по Чернігову зросла до 148.

Як повідомлялось, російські війська близько 11:30 ранку в суботу вдарили балістичною ракетою по будівлі драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки".