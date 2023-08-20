Зеленский вместе с премьером Нидерландов посетил авиабазу, где размещены F-16

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды посетил авиабазу Эйндховени, где размещены истребители F-16.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Зеленский приехал на авиабазу в сопровождении премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

На авиабазе украинскому президенту показали истребители F-16.

NOS

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды вместе с женой Еленой.

Как отметил президент, "будут целенаправленные переговоры с премьер-министром" Марком Рютте.

"Ключевая тема: (поставка) F-16 для Украины, чтобы защитить наш народ от российского террора", – уточнил Зеленский.

В субботу президент совершил рабочий визит в Швецию. Он встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.