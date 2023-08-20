Зеленский вместе с премьером Нидерландов посетил авиабазу, где размещены F-16
Воскресенье, 20 августа 2023, 15:04
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды посетил авиабазу Эйндховени, где размещены истребители F-16.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Зеленский приехал на авиабазу в сопровождении премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
На авиабазе украинскому президенту показали истребители F-16.
Ранее стало известно, что Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды вместе с женой Еленой.
Как отметил президент, "будут целенаправленные переговоры с премьер-министром" Марком Рютте.
"Ключевая тема: (поставка) F-16 для Украины, чтобы защитить наш народ от российского террора", – уточнил Зеленский.
В субботу президент совершил рабочий визит в Швецию. Он встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.