Зеленський разом з прем’єром Нідерландів відвідав авіабазу, де розміщені F-16

Президент Україні Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів відвідав авіабазу Ейндговені, де розміщені винищувачі F-16.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Зеленський приїхав на авіабазу у супроводі прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

На авіабазі українському президенту показали винищувачі F-16.

NOS

Раніше стало відомо, що Зеленський прибув із візитом до Нідерландів разом з дружиною Оленою.

Як зазначив президент, "будуть цілеспрямовані переговори з прем'єр-міністром" Марком Рютте.

"Ключова тема: (постачання) F-16 для України, щоб захистити наш народ від російського терору", – уточнив Зеленський.

У суботу президент здійснив робочий візит до Швеції. Він зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.