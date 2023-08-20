Зеленский прибыл в Нидерланды

Президент Владимир Зеленский в воскресенье сообщил о рабочем визите в Нидерланды вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил в соцсетях.

Как отметил президент, "будут целенаправленные переговоры с премьер-министром" Марком Рютте.

"Ключевая тема: (поставки) F-16 для Украины, чтобы защитить наш народ от российского террора", – уточнил Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что "глобальный саммит мира и привлечение к ответственности виновных за российские преступления будут на повестке дня".

В субботу президент совершил рабочий визит в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Он встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.

Президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую также приняли королевская чета Швеции – король Карл Густав XVI и королева Сильвия.

Кроме того, глава государства провел переговоры со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.