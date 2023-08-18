Опрос: Большинство немцев недовольны Шольцем

Большинство немцев недовольны работой канцлера Олафа Шольца впервые с момента его вступления в должность в 2021 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу общественного вещателя ZDF, которые приводит Reuters.

51% респондентов заявили, что недовольны работой канцлера, 43% ответили, что довольны, еще 6% затруднились ответить.

В то же время Шольц остается вторым самым популярным политиком в Германии после министра обороны Бориса Писториуса, который удерживает лидерство уже несколько месяцев.

Ранее опрос института исследования общественного мнения INSA, проведенный по заказу Bild, показал, что каждый третий избиратель Германии хотя бы раз думал голосовать за ультраправых.

Еще один опрос показал, что почти 70% немцев недовольны тем, как функционирует государство – эти показатели являются самыми высокими за время таких опросов.