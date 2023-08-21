В Эстонии для вооруженных сил построят новые склады за 60 млн евро

До конца следующего года для Сил обороны Эстонии построят новые склады в Тартуском уезде в связи с увеличением запасов военного снаряжения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Строительство первых объектов начнется в ближайшее время, договор на выполнение работ стоимостью 60 млн евро подписан с компанией Nordecon, сообщили в Минобороны Эстонии.

"В ближайшие несколько лет приоритет развития инфраструктуры будет отдан юго-восточной Эстонии, где мы инвестируем сотни миллионов евро в строительство дополнительной инфраструктуры для расширения условий хранения и приема союзников. Одними из важнейших объектов станут новые складские комплексы в волостях Нио и Луунья, которые помогут улучшить условия для формирования и хранения запасов", – сказал управляющий южного портфеля Центра оборонных инвестиций Пеетер Карья.

Он добавил, что строительство новых складских комплексов не повлечет серьезных изменений для местных жителей, кроме более интенсивного движения транспорта в период строительства и несколько раз в год во время учений.

Новые склады должны значительно улучшить условия хранения снаряжения 2-й пехотной бригады и всех Сил обороны, а также повысить скорость реагирования и боеспособность подразделений, формируемых из резервистов в военное время.

Проект строительства складских комплексов включает в себя создание необходимой дорожной сети с инженерными сетями.

Строительство должно быть завершено до конца 2024 года.

Как сообщалось, Эстония получит 40 млн евро из совместного финансирования НАТО на строительство инфраструктуры для приема войск и техники союзников.

10 августа правительство Эстонии объявило о передаче Украине 150 единиц ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.