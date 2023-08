В Украину прибыл новый посол Франции

Новый посол Франции Гаэль Вейсьер прибыл в Украину.

Об этом он сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

Дипломат отметил, что его "миссия как назначенного посла в Украине начинается".

Ma mission d'ambassadeur désigné en Ukraine commence. Conscience de la chance qui est la mienne de me voir confier cette mission si sensible alors que ce pays fait face de façon admirable à l'agression russe et de la grande responsabilité qui l'accompagne. pic.twitter.com/ExcJTESX0N