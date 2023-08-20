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В Украину прибыл новый посол Франции

Воскресенье, 20 августа 2023, 08:15

Новый посол Франции Гаэль Вейсьер прибыл в Украину.

Об этом он сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

Дипломат отметил, что его "миссия как назначенного посла в Украине начинается".

"Я осознаю, насколько мне повезло, что мне доверили такую чувствительную миссию в то время, когда эта страна достойно противостоит российской агрессии, а также большую ответственность, которая с этим связана", – добавил Вейсьер.

Его предшественник Этьен де Понсен в Twitter пожелал преемнику "успехов в замечательной, захватывающей и важной миссии во главе" посольства Франции в Украине".

"Эстафета солидарности и дружбы Франции и Украины уже передана и находится в ваших надежных руках. С наилучшими пожеланиями", – написал он.

Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен объявил о завершении своей дипломатической миссии этим летом.

Перед этим французское издание Le Figaro сообщало, что после завершения работы в Украине Этьен де Понсен будет назначен послом в Польше.

Ротация де Понсена является плановой, поскольку послом в Украине он является почти четыре года. Его назначение в Польшу связывают с активной ролью Варшавы в помощи Киеву.

59-летний Этьен де Понсен был назначен послом Франции в Украине указом президента Эмманюэля Макрона в июле 2019 года.

До этого времени он несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим – в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.

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Франция