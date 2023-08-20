В Украину прибыл новый посол Франции

Новый посол Франции Гаэль Вейсьер прибыл в Украину.

Об этом он сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

Дипломат отметил, что его "миссия как назначенного посла в Украине начинается".

Ma mission d'ambassadeur désigné en Ukraine commence. Conscience de la chance qui est la mienne de me voir confier cette mission si sensible alors que ce pays fait face de façon admirable à l'agression russe et de la grande responsabilité qui l'accompagne. pic.twitter.com/ExcJTESX0N — Gaël Veyssiere (@GaelVeyssiere) August 19, 2023

"Я осознаю, насколько мне повезло, что мне доверили такую чувствительную миссию в то время, когда эта страна достойно противостоит российской агрессии, а также большую ответственность, которая с этим связана", – добавил Вейсьер.

Его предшественник Этьен де Понсен в Twitter пожелал преемнику "успехов в замечательной, захватывающей и важной миссии во главе" посольства Франции в Украине".

Cher @GaelVeyssiere tous mes vœux de succès t'accompagnent dans ta magnifique, passionnante et tellement cruciale mission à la tête de @FranceenUkraine. Le relai de la solidarité et de l'amitié 🇫🇷🇺🇦 est désormais passé et se trouve entre de bonnes mains, les tiennes. Amicalement https://t.co/ILdghHqpZX — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 19, 2023

"Эстафета солидарности и дружбы Франции и Украины уже передана и находится в ваших надежных руках. С наилучшими пожеланиями", – написал он.

Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен объявил о завершении своей дипломатической миссии этим летом.

Перед этим французское издание Le Figaro сообщало, что после завершения работы в Украине Этьен де Понсен будет назначен послом в Польше.

Ротация де Понсена является плановой, поскольку послом в Украине он является почти четыре года. Его назначение в Польшу связывают с активной ролью Варшавы в помощи Киеву.

59-летний Этьен де Понсен был назначен послом Франции в Украине указом президента Эмманюэля Макрона в июле 2019 года.

До этого времени он несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим – в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.