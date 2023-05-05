Польша получит от США восемь ударных вертолетов Apache

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу по итогам переговоров с американским визави Ллойдом Остином объявил о получении Варшавой первых восьми ударных вертолетов Apache.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По словам Блащака, сухопутные войска США предоставят Польше восемь первых вертолетов из своих запасов, обучение польских пилотов начнется через несколько недель, а в следующем году вертолеты, вероятно, будут отправлены на восток Польши.

"Армия США предоставит нам вертолеты Apache из собственных ресурсов, еще до того, как мы подпишем контракт на покупку 96 вертолетов. Это очень важная возможность, и я благодарен министру Остину за это решение", – сказал польский министр журналистам после переговоров.

"Почему Apache важны? Потому что они хорошо работают с (танками – ред.) Abrams, потому что они пойдут на восточный фланг НАТО, в 18-ю механизированную дивизию, 1-ю авиационную бригаду Сухопутных войск, чтобы вместе с Abrams обеспечить закрытие "брестских ворот", – добавил он.

Польша в прошлом году выразила желание приобрести 96 вертолетов AH-64 Apache, но дата возможных поставок еще не известна. Одобрение на приобретение Польшей этих машин еще должны дать Конгресс и Государственный департамент США.

В прошлом месяце Конгресс США дал согласие на продажу Польше восьмисот ракет Hellfire для вооружения вертолетов Apache.

AH-64 Apache – это основной ударный вертолет, состоящий на вооружении армии США с середины 1980-х годов, рассчитанный на экипаж из двух человек. Он оснащен 30-мм пулеметом и четырьмя узлами подвески оружия – как правило, уже упомянутых Hellfire или неуправляемых ракет Hydra 70.