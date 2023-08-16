Кабмин согласовал новый пункт пересечения румынской границы рядом с Белой Церковью

Украинское правительство одобрило проект соглашения с Румынией о создании нового пункта пересечения границы – возле села Белая Церковь Закарпатской области, над Тисой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На правительственном портале опубликовали распоряжение Кабмина от 15 августа об одобрении проекта соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии об открытии нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу. Он должен появиться между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния), которые разделяет река Тиса.

Напомним, ранее этим летом Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

Также Украина присоединилась к программе ЕС по развитию инфраструктуры в нескольких сферах, чтобы улучшать сообщение Украины с ее соседями из ЕС.