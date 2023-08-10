В Латвии на языковой экзамен для вида на жительство записались меньше половины россиян

За менее чем месяц до крайнего срока менее половины россиян в Латвии записались на языковой экзамен, который является обязательным условием для получения постоянного вида на жительство.

Как информирует Delfi, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

Из 25 316 граждан России в Латвии – бывших неграждан и граждан Латвии, которые должны сдать языковой экзамен для получения статуса постоянного резидента ЕС в стране – документы подали только 11 033 человек.

Крайний срок истекает 1 сентября. Те, кто не подал документы до этой даты, или не подал документы на пересдачу после предыдущей неудачной попытки, могут потерять право оставаться в Латвии. Исключения предусмотрены только для лиц в возрасте от 75 лет и тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Управление призвало не медлить с подачей документов.

Ранее в Сейме назвали данные, что для сдачи языкового экзамена еще ничего не делали 6000 граждан России и они в сентябре получат письма с просьбой покинуть страну.

Ранее сообщалось, что в Литве 1164 белорусов и россиян признали угрозой национальной безопасности.