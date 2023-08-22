Посол во Франции анонсировал дальнейшие партии дальнобойных ракет SCALP

Украина уже получила первую испытательную партию дальнобойных ракет SCALP от Франции, есть договоренности о следующих поставках.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью "Левому берегу" рассказал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Как пояснил дипломат, все ракеты SCALP, которые обещала предоставить французская сторона в рамках первой партии, уже в Украине.

"Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALPы будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок – их ритм, а здесь у французов все очень неплохо", – добавил он.

Омельченко отметил, что Франция придерживается строгой тишины в вопросе поставок оружия Украине, заботясь о безопасности логистики, и после критики со стороны украинских и французских экспертов Париж начал осторожно анонсировать некоторые вооружения.

"Вообще, если вы слышите от президента Зеленского или от президента Макрона заявление о том, что Франция приняла решение по просьбе украинской стороны предоставить нам какое-то вооружение, то знайте – оно уже в Украине и уже работает на фронте", – сказал посол.

В июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине ракет, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника. В СМИ тогда узнали, что речь идет о "значительных партиях" ракет SCALP, схожих по характеристикам с британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Сейчас правительство Германии определяется, будет ли оно поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты типа Taurus, о чем попросил Киев.