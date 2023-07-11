Франция уже начала поставки "значительного количества" крылатых ракет большой дальности SCALP в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France 24 со ссылкой на источник в военных кругах Франции.

Отмечается, что ракеты будут установлены на самолеты незападного производства.

По данным источников, ракеты будут использоваться только в пределах международно признанных границ Украины.

При этом во Франции не считают поставки Украине ракет SCALP эскалацией, учитывая, что Россия запускает ракеты с гораздо большим радиусом действия, добавляет источник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине ракет, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.

Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, скорее всего, речь идет о ракетах SCALP "воздух-земля" – те же самые, что в Британии называются Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.

Напомним, министр обороны Британии заявил, что точность Storm Shadow в Украине была "практически безошибочной".