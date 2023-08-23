Премьер Финляндии анонсировал новый пакет помощи Украине

Финляндия в ближайшее время утвердит новый, уже 18-й, пакет помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве 23 августа.

Орпо напомнил, что за время войны Финляндия предоставила Украине 17 пакетов помощи. По его словам, 18-й пакет помощи поступит очень скоро. Правительство должно утвердить его в конце недели.

По словам Орпо, этот пакет является таким же по объему, что и предыдущие. Он отметил, что Финляндия – один из крупнейших доноров Украины с учетом размера страны.

"Там есть вещи, которые действительно необходимы: тяжелое вооружение и боеприпасы", – прокомментировал Орпо содержание пакета помощи.

Зеленский поблагодарил Финляндию за уже оказанную помощь и сказал, что новый пакет действительно необходим.

Орпо также сравнил нынешнюю войну России против Украины с зимней войной Финляндии.

"Финляндия воевала так же, как сейчас воюет Украина", – отметил финский премьер.

Как сообщалось, в среду премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прибыл с первым в должности визитом в Украину.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что российская пропаганда, направленная против его страны, усиливается.