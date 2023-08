До України прибув прем’єр-міністр Фінляндії

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прибув з першим на посаді візитом до України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ласкаво просимо в Україну, Петтері Орпо. Я дякую Фінляндії за її військову та гуманітарну підтримку, санкції та готовність очолити низку пунктів "формули миру". Я також запросив Фінляндію взяти участь у нашому Форумі оборонної промисловості цієї осені", – написав президент Володимир Зеленський у Twitter.

Welcome to Ukraine, @PetteriOrpo!



I thank Finland for its military and humanitarian support, sanctions, and readiness to co-lead a number of Peace Formula items.



I also invited Finland to take part in our Defense Industries Forum this autumn.



🇺🇦🇫🇮 pic.twitter.com/6aJurskrQJ