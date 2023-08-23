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До України прибув прем’єр-міністр Фінляндії

Середа, 23 серпня 2023, 13:21

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прибув з першим на посаді візитом до України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ласкаво просимо в Україну, Петтері Орпо. Я дякую Фінляндії за її військову та гуманітарну підтримку, санкції та готовність очолити низку пунктів "формули миру". Я також запросив Фінляндію взяти участь у нашому Форумі оборонної промисловості цієї осені", – написав президент Володимир Зеленський у Twitter.

Як пишуть фінські ЗМІ, про візит прем’єра не було оголошено заздалегідь з міркувань безпеки.

Орпо розпочав свою подорож з відвідин Ірпеня, що під Києвом, де були зведені надані Фінляндією будинки для тих, хто втратив свої домівки.

Він високо оцінив будівництво тимчасового житла як хорошу конкретну допомогу і сказав, що Фінляндія бере активну участь у відновленні України.

Як повідомлялося, президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза приїхав до України з дводенним візитом.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа в середу вранці прибув до Києва для участі у святкуванні Дня незалежності України.

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Фінляндія