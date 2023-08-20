Президент Фінляндії заявив про посилення пропаганди РФ проти його країни
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо розповів, що російська пропаганда, спрямована проти його країни, посилюється.
Про це він сказав в інтерв’ю Шведському радіо, повідомляє "Європейська правда".
"Ми стаємо свідками найрізноманітніших дій. Не військових, а іншого виду операцій", – зазначив Нііністьо.
Він підкреслив, що Росія постійно веде дедалі інтенсивнішу пропаганду проти Фінляндії.
"На щастя, наша країна до цього готова. Ми проаналізували ці ризики", – додав фінський президент.
Раніше поліція безпеки Фінляндії (Supo) спростувала поширювані російською пропагандою заяви про нібито вербування в країні росіян.
Як повідомлялось, у другому кварталі 2023 року російська пропаганда в болгарських ЗМІ в інтернеті зросла більш ніж утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.