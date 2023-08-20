Президент Фінляндії заявив про посилення пропаганди РФ проти його країни

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо розповів, що російська пропаганда, спрямована проти його країни, посилюється.

Про це він сказав в інтерв’ю Шведському радіо, повідомляє "Європейська правда".

"Ми стаємо свідками найрізноманітніших дій. Не військових, а іншого виду операцій", – зазначив Нііністьо.

Він підкреслив, що Росія постійно веде дедалі інтенсивнішу пропаганду проти Фінляндії.

"На щастя, наша країна до цього готова. Ми проаналізували ці ризики", – додав фінський президент.

Раніше поліція безпеки Фінляндії (Supo) спростувала поширювані російською пропагандою заяви про нібито вербування в країні росіян.

Як повідомлялось, у другому кварталі 2023 року російська пропаганда в болгарських ЗМІ в інтернеті зросла більш ніж утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.