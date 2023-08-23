Литва готовит стратегию гражданского сопротивления: 50% населения будут противодействовать оккупанту

Совет национальной безопасности Литвы в среду одобрил проект стратегии гражданского сопротивления, которая предусматривает, что к 2025 году половина населения страны должна быть готова дать отпор агрессору военным и мирным путями.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ELTA, рассказал журналистам заместитель министра обороны Литвы Жильвинас Томкус.

Литовский план гражданского сопротивления предусматривает создание "более устойчивого, волевого гражданского общества", а также определение роли госучреждений в этом процессе.

Имплементация плана разделена на несколько этапов. Первый продлится до 2025 года и включает 40 мероприятий, направленных на воспитание молодежи и просвещение в вопросе гражданского сопротивления среди всего населения Литвы.

"Цель состоит в том, чтобы не менее 50% нашего общества были готовы защищать свою страну с оружием и другими средствами, а также знали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях", – пояснил Томкус.

Также предусмотрено создание Совета гражданского сопротивления, где "представители неправительственных организаций и граждане Литовской Республики смогут участвовать и контролировать реализацию мероприятий", добавил чиновник.

Сейм Литвы принял стратегию подготовки граждан к гражданскому сопротивлению еще в мае прошлого года.

Документ предусматривает обязательное обучение всех государственных служащих, школьных учителей, учащихся 11-12 классов, лиц, проходящих альтернативную службу в системе национальной обороны, и членов Союза стрелков Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Стратегия предусматривает усиление образования и информирования граждан о современных угрозах, национальной безопасности и возможности внести свой вклад в оборону страны.

Но план действий для воплощения стратегии до сих пор не утвержден правительством, поэтому оппозиционные депутаты Литвы критикуют задержку.

Напомним, в июле в Литве провели проверку укрытий в муниципалитетах по всей стране на случай военной угрозы.

А 18 августа стало известно, что литовская армия и пограничники проведут учения по возможным сценариям негативных событий на границе с Беларусью.