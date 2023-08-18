Литва отработает реагирование на возможные угрозы из Беларуси

Литовская армия и пограничники в ближайшее время проведут учения по возможным сценариям негативных событий на границе с Беларусью.

Об этом в эфире LRT рассказала министр внутренних дел Агне Билотайте, пишет "Европейская правда".

Министр рассказала об этом, комментируя закрытие двух из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью и потенциальные сценарии, при которых могут рассмотреть полное закрытие границы.

Среди прочего, ее спросили, есть ли у властей план реагирования, если кто-то из боевиков ЧВК "Вагнер" попытается перейти границу.

Билотайте отметила, что литовские службы находятся на высоком уровне готовности и у пограничников с армией есть план согласованного реагирования на возможные угрозы, который в ближайшее время также отработают на практических учениях.

"Недавно обновили наши планы прикрытия границы: предусмотрено взаимодействие пограничников и армии при различных уровнях угрозы. 25 августа у нас будут совместные учения, чтобы испытать этот план, с несколькими сценариями. Один связан с нелегальной миграцией – каким-то аномальным наплывом нелегальных мигрантов. Другой сценарий, который отработают – гибридная вооруженная атака, что тоже потенциально может произойти, и реагирование наших служб вместе с армией", – рассказала Агне Билотайте.

Решение о закрытии именно двух определенных пунктов пропуска министр объяснила прежде всего борьбой с контрабандой. По ее словам, на этих пунктах не было оборудования для сканирования фур, поэтому нельзя было надежно отслеживать, что именно они перевозят. Вторым фактором стало присутствие группы Вагнера в Беларуси.

Билотайте отметила, что если уровень угрозы существенно возрастет, Вильнюс готов быстро принять решение о полном закрытии границы с Беларусью. На вопрос, что может стать такими индикаторами угрозы, она отметила, что это могут быть инциденты и провокации и разведданные.

"Очень важно, чтобы это не было национальным решением одной страны", – добавила она, напомнив, что балтийские страны и Польша планируют встречу в Варшаве, чтобы согласовать действия на случай необходимости закрыть границу с Беларусью.

Она уточнила, что под закрытием границы имеют в виду закрытие всех КПП, за исключением случаев пересечения границы с дипломатической целью или по гуманитарным причинам.

Напомним, Вильнюс с 18 августа закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью. Литва допускает также закрытие границы с Россией.