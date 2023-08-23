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Мелони о реакции Запада на оккупацию Крыма: "Мы ошиблись и должны это признать"

Среда, 23 августа 2023, 20:22

Премьер Италии Джорджия Мелони в своем выступлении на саммите Крымской платформы заверила Украину в поддержке и назвала ошибочной и недостаточной реакцию Запада на российскую агрессию 2014 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мелони отметила, что аннексия Россией Крыма в 2014 году была безусловным нарушением международного права и попыткой реализации российских агрессивных намерений в отношении всей Украины.

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"В 2014 году западные страны не поняли полностью масштаб того, что происходило и, возможно, надеялись, что империалистические стремления Москва этим и ограничатся.

Мы ошибались и мы должны это признать", – заявила Джорджия Мелони.

"Сегодня мы без колебаний стоим бок о бок с вами. И сегодня мы здесь для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что Россия должна прекратить свою агрессивную политику и вывести свои войска. Мы не устанем работать для завершения войны и достижения справедливого и прочного мира", – добавила она.

Мелони отметила, что Италия готова помогать также в восстановлении Украины и в 2025 году примет конференцию по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference).

"Будущее Украины – это будущее мира, свободы и благополучия. Это будущее территориально целостной Украины в общей европейской семье. Потому что ваше героическое сопротивление – это и наша битва за демократию. А ваша свобода – это свобода всей Европы", – подытожила Джорджия Мелони.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнули, что их страны не признают присвоение Россией оккупированных территорий Украины.

Смотрите также эмоциональное выступление Мелони в парламенте Италии, в котором она накричала на депутатов, убеждая их в необходимости поддерживать Украину.

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