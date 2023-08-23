Тбилиси возмутился Медведеву, померещившемуся присоединение к РФ оккупированной Грузии
Министерство иностранных дел Грузии отреагировало на слова российского экс-президента Дмитрия Медведева, который решил заговорить о присоединении к России оккупированных грузинских территорий – Абхазии и Цхинвали.
Об этом со ссылкой на заявление грузинского МИД пишет портал Interpressnews, сообщает "Европейская правда".
Грузия призвала Россию "уважать основополагающие принципы и нормы международного права и выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года".
"В 15-ю годовщину августовской войны 2008 года заявление заместителя секретаря Совета безопасности РФ является продолжением политики оккупации Российской Федерацией грузинских территорий и очередной попыткой нарушить суверенитет и территориальную целостность Грузии", – говорится в заявлении.
Там подчеркнули, что Тбилиси "твердо придерживается политики мирного урегулирования конфликта" для обеспечения деоккупации территорий Грузии и "примирения и мирного сосуществования между населением, разделенным в результате войны".
В статье в российской пропагандистской помойке "Аргументы и факты", опубликованной 23 августа, Дмитрий Медведев, при чьем президентстве российские войска вторглись в Грузию в 2008 году, выступил против вступления Грузии в НАТО.
"Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии (правильное название Цхинвали. – Ред.) идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины", – сказал Медведев.
Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и "Южной Осетией". 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.
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