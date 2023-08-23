Тбілісі обурилось Мєдвєдєву, якому примарилось приєднання до РФ окупованої Грузії

Міністерство закордонних справ Грузії відреагувало на слова російського експрезидента Дмитрія Мєдвєдєва, який вирішив заговорити про приєднання до Росії окупованих грузинських територій – Абхазії та Цхінвалі.

Про це з посиланням на заяву грузинського МЗС пише портал Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".

Грузія закликала Росію "поважати основоположні принципи і норми міжнародного права та виконувати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року".

"У 15-ту річницю серпневої війни 2008 року заява заступника секретаря Ради безпеки РФ є продовженням політики окупації Російською Федерацією грузинських територій та черговою спробою порушити суверенітет і територіальну цілісність Грузії", – йдеться в заяві.

Там підкреслили, що Тбілісі "твердо дотримується політики мирного врегулювання конфлікту" для забезпечення деокупації територій Грузії та "примирення й мирного співіснування між населенням, розділеним в результаті війни".

У статті в російській пропагандистській помийці "Аргументи й факти", опублікованій 23 серпня, Дмитрій Мєдвєдєв, за чийого президентства російські війська вторглись у Грузію у 2008 році, виступив проти вступу Грузії в НАТО.

"Ми, як і раніше, готові вирішувати проблеми за столом переговорів у дусі Статуту ООН. Але якщо у нашої стурбованості виникнуть реальні обриси – зволікати не станемо. В Абхазії і Південній Осетії (правильна назва Цхінвалі. – Ред.) ідея приєднання до Росії, як і раніше, популярна. І цілком може бути реалізована, якщо на те виникнуть вагомі причини", – мовив Мєдвєдєв.

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та "Південною Осетією". 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.

Читайте також: Незавершена війна: як Грузія шукає винного у поразці 2008 року та йде назустріч країні-окупанту.