Грузия вернула двух граждан, похищенных военными РФ возле оккупированных территорий

Грузия освободила двух своих граждан, которых российские военные похитили у линии разграничения с оккупированным Цхинвальским регионом (Южной Осетией).

Как сообщает "Грузия Онлайн", пишет "Европейская правда", об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии.

В СГБ сообщили, что граждан Грузии Тамаза Пхитидзе и Зураба Петриашвили похитили российские военные возле села Ахалубани Горийского муниципалитета.

Ведомство отмечает, что сразу после известия об инциденте активировали "все возможные механизмы".

"Информацию донесли до сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Миссия наблюдателей ЕС принимала непосредственное участие в процессе", – рассказали в СГБ.

Похищенные граждане уже освобождены и находятся на территории, контролируемой официальным Тбилиси.

Отметим, подобные случаи похищения в районах вдоль линии разграничения с оккупированными территориями являются нередкими.

Также РФ осуществляет вдоль линии разграничения так называемую "бордеризацию" – демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом, при этом заходя за границу реальной линии разграничения и отхватывая дополнительные куски с территории, контролируемой официальным Тбилиси.

Читайте также статью "ЕвроПравды" к 15-й годовщине российско-грузинской войны Незавершенная война: как Грузия ищет виновного в поражении 2008 года и идет навстречу стране-оккупанту