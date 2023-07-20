Канада ввела новый раунд санкций за вторжение РФ в Украину

Канада объявила о санкциях против 39 россиян и 25 российских организаций в рамках последнего раунда мер, направленных на наказание Москвы за вторжение в Украину.

Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет "Европейская правда".

Жоли сообщила, что страна вводит санкции против 20 человек и 21 организации, связанных с военно-промышленным комплексом России, а также против 19 человек и четырех организаций в российском культурном и образовательном секторах.

В частности, Канада вводит санкции против российских физических и юридических лиц, связанных с ЧВК "Вагнер" и так называемыми "волонтерскими организациями", которые поддерживают захватническую войну России против Украины.

В список вошли руководители группы "Вагнера", которые активно действовали как в Украине, так и в Африке, в частности Иван Маслов, руководитель "вагнеровцев", который способствовал массовому убийству гражданских лиц в Мали в марте 2022 года.

Канада вводит санкции против лидеров российского ядерного сектора, чтобы усилить давление на необдуманные действия Кремля в Украине, которые значительно повысили риск ядерного инцидента, в частности на Запорожской АЭС, отметила Жоли.

Санкции также распространяются на нескольких россиян, участвующих в разработке, производстве и цепочке поставок беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".

Канада вводит санкции против лиц, которые поддерживают попытки Кремля русифицировать украинскую культуру. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Кремль неоднократно использовал российских знаменитостей для продвижения войны с помощью музыки, концертов и других мероприятий.

Эти санкции направлены против российских певцов, актеров и режиссеров, а также организаций и высокопоставленных чиновников в культурном секторе России, таких как руководители крупных музеев, и являются прямым ответом на попытки навязать российскую культуру и образование в частях Украины, которые сейчас находятся под временной оккупацией России.

Под санкции попали платежная система "Мир", банк "Тинькофф", мобильные операторы "Мегафон", МТС, "Теле2" и "Билайн", а также министерства культуры и образования РФ и их руководители.

Также в списке – продюсер Иосиф Пригожин, актер Иван Охлобыстин и режиссер Никита Михалков, исполнители Тимати и Валерия.

Ранее в четверг Великобритания ввела санкции против 13 человек и компаний, связанных с насильственными действиями российской ЧВК "Вагнер" в Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Судане.

Британия также исключила российского бизнесмена Олега Тинькова из своего санкционного списка, созданного из-за вторжения России в Украину.