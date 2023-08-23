Пограничные службы Литвы, Латвии и Польши обсудили сценарий закрытия границы с Беларусью
Руководители Пограничных служб Литвы Рустамас Любаевас, Латвии Гунтис Пуятс и Польши Томаш Прага провели переговоры на фоне возможной угрозы из Беларуси.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Служба охраны госграницы Литвы.
Генералы пограничных служб также рассмотрели ситуацию, которая возникнет в случае принятия политического решения о полном закрытии границы с Беларусью и Россией, и обсудили возможные сценарии и алгоритмы действий.
В сообщении говорится, что Любаевс, Пуятс и Прага обсудили пути и каналы обмена оперативной информацией между тремя странами.
Разговор руководителей пограничных служб Литвы, Латвии и Польши состоялся накануне встречи министров внутренних дел стран Балтии и Польши, которая состоится в Варшаве в следующий понедельник.
Накануне США призвали граждан выехать из Беларуси из-за частичного перекрытия границы Литвой.
Ранее Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Страна обсуждает также возможность закрытия остальных пунктов пересечения литовско-белорусской границы.
Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.
Четыре страны обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.