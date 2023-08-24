Президент Литвы на Софийской площади обратился на украинском языке по случаю Дня независимости

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил Украину с Днем независимости на Софиевской площади в Киеве выступил с речью полностью на украинском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Науседа отметил, что Литва с первых дней большой войны активно поддерживает Украину и эта поддержка останется непоколебимой.

Он заверил, что Вильнюс никогда не признает оккупацию и аннексию Крыма и других оккупированных Россией территорий Украины.

"Помня много веков совместной истории, мы знаем, что вы победите. Победа – это мир, безопасность и длительное процветание. Это надежда на справедливость для тысяч жертв российской агрессии и их семей... Вместе мы отстроим Украину, и мы стремимся сделать ее частью евроатлантического сообщества. Наше видение – это сильная Украина в сильной Европе. Я верю, что однажды Украина станет членом как ЕС, так и НАТО. Агрессор не будет определять судьбу Украины", – заявил Науседа.

Волелюбний український народ бере свою долю у власні руки.



Не маю сумніву, що правда, сила і свята воля допоможуть вам продовжувати свій шлях.



Вірю, що наступний День Незалежності будемо святкувати разом з перемогою.



Живи у віках, незалежна Україно! pic.twitter.com/JKBgp6Jmyn — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2023

Литовский президент также процитировал строки из стихотворения Тараса Шевченко "Борітеся – поборете, ...".

"Верю, что следующий День независимости будем праздновать вместе с победой. Живи в веках, независимая Украина", – подытожил Науседа.

Напомним, Литва по случаю Дня независимости Украины объявила очередной пакет военной помощи на 41 млн евро.

Президент Литвы прибыл в Киев еще 23 августа для участия в саммите Крымской платформы.

В своем выступлении он отметил, что именно с Крыма началась российская агрессия против Украины, и очевидно этот полуостров будет местом, где ей окончательно положат конец.